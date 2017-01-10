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Статья опубликована в № 4237 от 10.01.2017 под заголовком: «У меня есть семья дома и семья Lego»

«У меня есть семья дома и семья Lego»

Как председатель совета директоров Lego Brand Group Йорген Виг Кнудсторп вывел Lego из кризиса
Председатель совета директоров Lego Brand Group Йорген Виг Кнудсторп
Председатель совета директоров Lego Brand Group Йорген Виг Кнудсторп
Chris Ratcliffe / Bloomberg

Йорген Виг Кнудсторп не только спас Lego от гибели, но и сделал ее опасным соперником крупнейшей компании по производству игрушек в мире – Mattel. Теперь же он ушел с поста гендиректора Lego Group ради того, чтобы решать стратегические вопросы развития бренда Lego во главе новой компании – Lego Brand Group.

В 2004 г. компания переживала настолько непростые времена, что впервые за 70 с лишним лет семья основателей решила сделать гендиректором не одного из родственников, а человека со стороны – Кнудсторпа. Он перетряхнул самые основы бизнеса фирмы. «Позиция [внутри компании] была такая: мы тут делаем величайший продукт для детей, так что не лезьте к нам со своими финансовыми целями», – жаловался Кнудсторп журналу Fortune. Теперь, пишет журнал, главная цель работников – заработать для компании прибыль. До этого Lego явно пренебрегала финансовыми соображениями ради педагогических. Например, долгое время не выпускала оружие и военную технику, хотя они явно пользовались бы гигантским спросом у мальчишек. Когда в 1999 г. обсуждался выпуск конструкторов по франшизе Star Wars, самые жаркие дискуссии у руководства вызвали отнюдь не ее финансовые условия, а вопрос, имеет ли компания моральное право писать на коробках слово «война».

С января 2017 г. Кнудсторп больше не директор Lego Group. Он возглавил совет директоров новой компании, Lego Brand Group. Его задача – вывести бизнес компании в новые сферы так, чтобы это не привело к кризису, как в 2004 г. «Я одновременно буду заниматься и защитой, и развитием бренда, – объяснял он The Wall Street Journal (WSJ). – История Lego изобилует ошибками, и мы не планируем их повторять».

Метания юного Кнудсторпа

Кнудсторп родился в 1968 г. в датском портовом городе Фредерисия. Он мечтал вовсе не о Lego, пишет FT. Мальчик просил подарить ему гоночную машинку или поезд. Но он появился на свет в семье инженера и учительницы. Родители посовещались и решили: лучшее, что можно придумать для развития ребенка, – конструктор Lego. Тот и впрямь увлек юного датчанина.

Lego открыла в Китае свой первый завод в Азии

В карьере Кнудсторп бросался то в одну сферу, то в другую. Метания начались еще в детстве, когда он захотел стать космонавтом. Семья до сих пор помнит, как ребенок заявил: «Если я смогу стать первым, кто долетит до Юпитера и никогда не вернется, я сделаю это!» (цитата по журналу Focus). Потом он решил сделаться режиссером, потому что любил кино. И в результате изучал экономику и специализировался на Восточной Азии в одном из крупнейших вузов Дании, Орхусском университете. Получив диплом, решил пойти по стопам матери-педагога и полтора года отработал воспитателем в детском саду. «Отец заметил, что там я обучился всему, что нужно знать о лидерстве. Кто мог управлять детсадовскими детьми, сможет руководить везде», – шутил Кнудсторп в разговоре с FT.

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