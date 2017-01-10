«У меня есть семья дома и семья Lego»

Йорген Виг Кнудсторп не только спас Lego от гибели, но и сделал ее опасным соперником крупнейшей компании по производству игрушек в мире – Mattel. Теперь же он ушел с поста гендиректора Lego Group ради того, чтобы решать стратегические вопросы развития бренда Lego во главе новой компании – Lego Brand Group.

В 2004 г. компания переживала настолько непростые времена, что впервые за 70 с лишним лет семья основателей решила сделать гендиректором не одного из родственников, а человека со стороны – Кнудсторпа. Он перетряхнул самые основы бизнеса фирмы. «Позиция [внутри компании] была такая: мы тут делаем величайший продукт для детей, так что не лезьте к нам со своими финансовыми целями», – жаловался Кнудсторп журналу Fortune. Теперь, пишет журнал, главная цель работников – заработать для компании прибыль. До этого Lego явно пренебрегала финансовыми соображениями ради педагогических. Например, долгое время не выпускала оружие и военную технику, хотя они явно пользовались бы гигантским спросом у мальчишек. Когда в 1999 г. обсуждался выпуск конструкторов по франшизе Star Wars, самые жаркие дискуссии у руководства вызвали отнюдь не ее финансовые условия, а вопрос, имеет ли компания моральное право писать на коробках слово «война».

С января 2017 г. Кнудсторп больше не директор Lego Group. Он возглавил совет директоров новой компании, Lego Brand Group. Его задача – вывести бизнес компании в новые сферы так, чтобы это не привело к кризису, как в 2004 г. «Я одновременно буду заниматься и защитой, и развитием бренда, – объяснял он The Wall Street Journal (WSJ). – История Lego изобилует ошибками, и мы не планируем их повторять».

Метания юного Кнудсторпа

Кнудсторп родился в 1968 г. в датском портовом городе Фредерисия. Он мечтал вовсе не о Lego, пишет FT. Мальчик просил подарить ему гоночную машинку или поезд. Но он появился на свет в семье инженера и учительницы. Родители посовещались и решили: лучшее, что можно придумать для развития ребенка, – конструктор Lego. Тот и впрямь увлек юного датчанина.

В карьере Кнудсторп бросался то в одну сферу, то в другую. Метания начались еще в детстве, когда он захотел стать космонавтом. Семья до сих пор помнит, как ребенок заявил: «Если я смогу стать первым, кто долетит до Юпитера и никогда не вернется, я сделаю это!» (цитата по журналу Focus). Потом он решил сделаться режиссером, потому что любил кино. И в результате изучал экономику и специализировался на Восточной Азии в одном из крупнейших вузов Дании, Орхусском университете. Получив диплом, решил пойти по стопам матери-педагога и полтора года отработал воспитателем в детском саду. «Отец заметил, что там я обучился всему, что нужно знать о лидерстве. Кто мог управлять детсадовскими детьми, сможет руководить везде», – шутил Кнудсторп в разговоре с FT.