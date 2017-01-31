«Некоторые люди не понимают, сколько сахара содержится в кока-коле»

Через три года половина продаж Coca-Cola придется на напитки без сахара, эту задачу предстоит решить Джеймсу Куинси, который в мае заступит на пост гендиректора

Уоррен Баффетт как-то пошутил, что на четверть состоит из кока-колы: он выпивает полдесятка банок в день. А сама The Coca-Cola Company – один из крупнейших активов его Berkshire Hathaway. «Я знаю Джеймса и ребят вроде него. Я верю, что компания с умом инвестировала в свое будущее, выбрав его», – сказал он о Джеймсе Куинси.

О Куинси заговорили в августе 2015 г., когда его назначили на пост операционного директора и президента Coca-Cola. Это решение многих поразило. Вакансия операционного директора пустовала уже восемь лет. За полгода до этого нынешний гендиректор компании Мухтар Кент рассказывал The Wall Street Journal (WSJ), что его вполне устраивает сложившаяся конструкция, когда у компании есть гендиректор и многочисленные исполнительные вице-президенты, подчиненные ему, но нет операционного директора. Иными словами, нет конкретного человека, который считался бы вторым лицом в компании. Вместо этого Кент сразу троих подчиненных звал «мои исполнительные директора», объясняла WSJ. Совет директоров более полугода оживленно спорил с Кентом и в конце концов уговорил согласиться на продвижение по службе Куинси. Возможно, сделать это удалось из-за личных качеств назначенца.

«Куинси очень спокоен и терпелив. Он не нервничает», – рассказывала WSJ Мигель Анхель Пейрано, гендиректор боттлера Embotelladora Andina. «Он никогда не горячится, он слушает других – и все налаживается», – вторила ей Соль Даурела, председатель боттлера Coca-Cola Iberian Partners. Куинси не стремился к публичности и не грозил затмить Кента. Как жаловалась WSJ, ей не раз отказывали в интервью с ним.

Но СМИ сразу заговорили, что это назначение – подготовка к замене Кента на Куинси. В августе прошлого года слухи подтвердились. Coca-Cola официально объявила, что с 1 мая 2017 г. Куинси станет гендиректором, а Кент останется председателем совета директоров.

Big data вручную

Куинси родился в 1965 г. в Лондоне в семье преподавателя биохимии Дартмутского колледжа. Затем он на три года поехал работать в США, там же родился его младший брат. А когда Джеймсу было пять лет, семья перебралась в Бирмингем. «Лучше всего мне давались научные дисциплины», – вспоминал он школьные годы в интервью для сайта Coca-Cola. В Университет Ливерпуля он поступил на специальность инженера по электронике. Но еще студентом обнаружил, что «есть люди, которые лучше него разбираются в полупроводниках», зато он «действительно хорош в ведении бизнеса» (здесь и далее цитаты Куинси по сайту Coca-Cola). Поэтому он решил стать консультантом и устроился в Bain & Company.

«Это был период, когда компьютеры еще только начали появляться на рабочих местах, и люди, которые умели анализировать большие объемы информации и привносить полезные бизнес-идеи и стратегии, действительно приносили пользу компаниям. Я был хорош в подобного рода вещах», – рассказывал он.