«Лучше вместо яхты купить еще один завод»

В мировом топ-100 парфюмерно-косметических компаний по версии журнала Women’s Wear Daily (WWD) только одна российская – Faberlic. Она вошла в рейтинг в 2006 г. и остается в нем все 11 лет. А в кризисном для России 2015-м была в рейтинге WWD третьей среди самых быстрорастущих компаний. Faberlic тогда получила полноценную отдачу от нового для себя сегмента модной индустрии – одежды, в которой впервые попробовала силы двумя годами раньше. За два десятка лет существования компания под руководством ее создателя Алексея Нечаева сформировала лояльную аудиторию, которая вслед за косметикой поверила в коллекции одежды от Faberlic. На этом направлении компания поддержала первые стартапы, это начинание вылилось в создание бизнес-акселератора в партнерстве с GVA – Faberlic FMCG Accelerator запущен в мае 2016 г. По словам Нечаева, в предакселераторе было 300 стартапов, еще 100 – в онлайн-акселерации, 40 компаний прошли очный курс, несколько компаний стали поставщиками и партнерам Faberlic.

Возможности компании и 10 млн ее покупателей оценили, в свою очередь, ведущие модные дизайнеры Алена Ахмадуллина и Валентин Юдашкин. Выручка Faberlic от продажи одежды в прошлом году выросла более чем вдвое, в том числе благодаря коллаборации с Ахмадуллиной – ее коллекции вошли в каталог в ноябре. Но и традиционный сегмент Faberlic вырос в 1,5 раза. В интервью «Ведомостям» Нечаев рассказывает, за счет чего компания удерживает доступные цены, зачем ей собственная разработческая лаборатория, как будет развиваться сегмент модной одежды.

– В предыдущие два года после введения санкций и падения рубля российские компании столкнулись с трудностями, тем более те, в продукции которых есть импортная составляющая. У вас она тоже есть – ингредиенты в косметике. Но цены у вас выросли не критично, а выручка в 2015 и 2016 гг. росла больше чем в 1,5 раза год к году, превысив в прошлом году 23 млрд руб. В чем секрет?

– Мы стали модной компанией. Все уже привыкли, что мы делаем хорошую косметику по уходу, хороший макияж. И тут мы предложили женщинам вместе с нами следовать за модой и в одежде, и в аксессуарах, и в декоративной косметике. Это, конечно, вызвало новую волну интереса к нам.

– То есть развитие одежного направления как такового плюс синергия от внедрения концепции total look, которая возымела успех?

– Да, покупатели оценили практичность такого подхода: можно не бегать по магазинами, а собрать цельный модный образ в одном каталоге. Конечно, далеко не все покупатели, выбравшие одежду, тут же подбирают к ней в каталоге тени или аксессуары. Равно и наоборот. Но total look дает им такую возможность. А нам – возможность интересно представить нашу продукцию и сообщить потребителю, что есть вот такие модные тенденции и с нами вы можете быть в тренде, даже если покупаете только лак для ногтей. И это дает другую динамику продаж во всех категориях, когда одна для другой генерирует выручку.

Себестоимость под контролем

– Ваша продукция подорожала меньше рынка, а если точнее, то насколько?