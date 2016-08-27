«Газпром» сообщил о создании дочерней компании в Германии

Компания «Газпром» сообщила о создании дочерней структуры Gazprom NGV Europe в столице Германии, городе Берлине, полностью принадлежащей Gazprom Germania GmbH. Об этом в пятницу, 26 августа, сообщается на сайте Gazprom Marketing and Trading Ltd.

«24 августа 2016 г. Gazprom Group основала новую компанию, Gazprom NGV Europe, в Берлине», - говорится в сообщении. «Это полностью принадлежащая Gazprom Germania GmbH дочерняя компания, которая продолжит вести дела, связанные с [торговлей] сжатым природным газом», - подчеркивается в нем.

Уве Йоханн из Gazprom Marketing and Trading Ltd. назначен управляющим этой структуры. Отмечается, что Gazprom NGV Europe создана, чтобы компания полностью соответствовала немецкому законодательству, которое требует разделения транспортировки и торговли.

На данный момент компания владеет 50 заправочными станциями в Германии, в Польше и Чехии имеются еще 10 станций.