Минэкономразвития не знакомо с предложением Сечина о покупке контрольного пакета «Башнефти»

Министерство экономического развития России не знакомо с предложением главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина правительству о продаже контрольного пакета «Башнефти» в 50,08% акций за $5 млрд, Об этом сообщил в комментарии ТАСС представитель ведомства.

Ранее в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники информировало, что Сечин выступил с таким предложением, чтобы в результате сделки и за счет продажи 19,5% акций самой «Роснефти» за $11 млрд правительство могло получить $16 млрд для сокращения прогнозируемого в текущем году дефицита бюджета.

Представили «Роснефти» и «Башнефти» пока не предоставили комментариев «Ведомостям».