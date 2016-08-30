Акции «Аэрофлота» дорожают более чем на 5%

Акции «Аэрофлота» дорожают более чем на 5% на торгах Московской биржи после публикации накануне финансового отчета компании по МСФО за первое полугодие.

К 11.07 мск котировки «Аэрофлота» выросли на 5,02% до 98,93 руб. за ценную бумагу.

Чистая прибыль группы «Аэрофлот» по МСФО в первом полугодии 2016 г. составила 2,5 млрд руб., сообщила авиакомпания. Год назад в первом полугодии «Аэрофлот» получил убыток в 3,5 млрд руб. «Аэрофлот» планирует выплатить дивиденды за 2016 г. в размере 25% от чистой прибыли.