Песков: Путин не принимал решений по приватизации «Башнефти»

Президент России Владимир Путин не принимал никаких решений по вопросу приватизации «Башнефти», заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Это прерогатива правительства. Нужно эти вопросы туда отправлять. Каких-либо решений президентом на этот счет не принималось», – подчеркнул Песков.

Правительство России планировало уже в сентябре–октябре продать госпакет в 50,08% акций «Башнефти», который был оценен в 297–315 млрд руб. Однако затем премьер-министр России Дмитрий Медведев отложил приватизацию компании на более поздний срок. Первый вице-премьер Игорь Шувалов впоследствии отметил, что сделка по продаже госпакета акций «Башнефти» будет проведена после реализации 19,5% акций «Роснефти».

РБК со ссылкой на источники перечислил три причины изменения планов правительства относительно судьбы «Башнефти»: низкий рынок, одновременная продажа 19,5% «Роснефти» и просьба главы Башкирии Рустэма Хамитова повременить с приватизацией.

В письме (есть у «Ведомостей») президенту Путину Хамитов объясняет важность «Башнефти» для бюджета республики и просит добавить в условия приватизации такое: оставить налоговые и неналоговые платежи, дивиденды, благотворительную помощь в бюджет Башкирии такими же, как в 2015 г.

В начале августа источники Bloomberg сообщили, что Путин не допустил Сечина к торгам по «Башнефти». Однако официально эта информация подтверждения не получила. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал недопустимость участия госкомпаний в приватизации «Башнефти», но добавлял, что относительно участия «Роснефти» в этом процессе есть «определенные нюансы».