Глава АНХК уволен на фоне скандала о крупных хищениях дизельного топлива

Директор крупнейшего НПЗ «Роснефти» - «Ангарской нефтехимической компании» (АНХК) – Игорь Павлов уволен после сообщений о масштабных хищениях дизельного топлива, передает телеканал «Дождь» со ссылкой на источники на предприятии. Отставка произошла после встречи с главным исполнительным директором «Роснефти» Игорем Сечиным. Официально о ней могут объявить 31 августа. Новым директором АНХК может стать вице-президент компании по переработке Александр Романов. Ранее он возглавлял Саратовский НПЗ и был вице-президентом нефтяной компании «Альянс».

Как ранее сообщал ТАСС, Сечин прибыл на АНХК без предупреждения 29 августа. На собрании с менеджментом он заявил о кражах дизельного топлива. Тогда же был поднят вопрос об увольнении Павлова. Дизельное топливо высокого качества предположительно воровали через врезки на территории завода, «которые были сделаны с использованием высокотехнологичного оборудования». По словам источника, по данному факту правоохранительными органами Иркутской области было возбуждено уголовное дело по статье УК России «Кража».

Инженер-конструктор ангарского завода рассказал «Дождю», что незаконные врезки находились на той территории АНХК, где не было установлено новое оборудование, которое исключает такую возможность из-за особой системы учета.

В пресс-службе компании не комментируют эту информацию.