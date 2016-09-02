Казначейский пакет акций «Русгидро» могут выкупить российские госбанки

Казначейский пакет акций «Русгидро» могут выкупить российские госбанки, заявил журналистам гендиректор компании Николай Шульгинов в ходе Восточного экономического форума.

Как сообщил член правления, первый замгендиректора «Русгидро» Джордж Рижинашвили, средства от продажи казначейского пакета будут направлены на рефинансирование задолженности.

В пятницу стало известно, что Mitsui и JBIC подписали с «Русгидро» меморандум по покупке до 4,88% ее акций. Согласно документу, японские компании заинтересованы приобрести до 4,88% акций «Русгидро». Также в меморандуме говорится о заинтересованности компаний по участию в совместных проектах, отмечает «РИА Новости».

Кроме того, «Русгидро» и Mitsui подписали меморандум о технологическом сотрудничестве. Соглашение направлено на развитие проектов возобновляемой энергетики на Дальнем Востоке и геотермальных проектов в Камчатском крае.

Японские компании до конца марта 2017 г. проведут экспертизу «Русгидро» для определения перспективных проектов, добавила российская компания.