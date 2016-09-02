Оценка госпакета «Роснефти» в $11 млрд близка к реальности – Улюкаев

Министр экономического развития России Алексей Улюкаев считает, что оценка инвестиционным консультантом госпакета «Роснефти» в $11 млрд близка к реальной, передает ТАСС. Об этом он сказал в кулуарах Восточного экономического форума.

«Это близко к действительности», - уточнил министр, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, вероятность приватизации «Роснефти» до конца года составляет свыше 50%, но все же существуют риски по срокам - до конца года сделку могут не успеть провести. Правительство готово провести сделку по приватизации компании уже с октября, добавил министр.

Улюкаев также заявил, что приватизация пакета «Совкомфлота» также может произойти в текущем году.