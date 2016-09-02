Первый чартерный рейс в Турцию вылетел из «Шереметьево»

Первый чартерный рейс в Турцию вылетел из аэропорта «Шереметьево», передает агентство городских новостей «Москва».

«Самолет в Анталью заполнен на 100%. Летят 322 человека, из них 55 детей», - сообщил представитель авиакомпании Royal Flight. По его словам, самолет три часа назад прилетел из Туниса.

Полная загрузка была обеспечена в результате нескольких дней продажи билетов. За сутки до вылета не было ни одного пустого места. Следующий чартерный рейс из Москвы в Анталью отправится через семь-девять дней.