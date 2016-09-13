МЭА понизило прогноз роста спроса на нефть в 2016 году

Международное энергетическое агентство (МЭА) снизило прогноз мирового спроса на нефть в 2016 г. на 200 000 баррелей в сутки по сравнению с августовским прогнозом, говорится в ежемесячном докладе агентства. По данным аналитиков МЭА, темпы роста спроса на нефть в мире в этом году упадут до 96,1 млн баррелей в сутки.

Агентство также понизило прогноз спроса на нефть в 2017 г. на 100 000 баррелей в сутки, до 1,3 млн баррелей в сутки.

Аналитики ожидают восстановления баланса на рынке нефти не раньше середины 2017 г. Ранее в МЭА считали, что спрос превысит предложениее во второй половине 2016 г.

В понедельник, 12 сентября, организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК) выпустила ежемесячный доклад, в котором повысила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2016 г. на 10 000 баррелей в сутки.

Согласно обновленному прогнозу ОПЕК, спрос на нефть в 2016 г. вырастет по сравнению с 2015 г. на 1,23 млн баррелей в сутки до 94,27 млн баррелей в сутки. Кроме того, прогноз ОПЕК по спросу на нефть в 2017 г. повышен на 10 000 баррелей в сутки до 95,42 млн баррелей в сутки, что на 1,15 млн баррелей больше, чем годом ранее.