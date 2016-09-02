Путин признал ошибочным свой прогноз о прекращении нефтедобычи при цене в $80

Президент России Владимир Путин заявил, что ошибался, предположив, что мировая нефтедобыча прекратится, если цены на нефть понизятся до $80 за баррель. Об этом он заявил в интервью Bloomberg, которое опубликовано на сайте Кремля.

«Если я говорил, что добыча нефти прекратится, то я ошибался. Правда, не помню, где я это сказал, видимо, сгоряча, но, по-моему, я даже такого и не говорил, но может быть, не помню этого. Я говорил о том, что при определенном уровне цены на нефть новые месторождения вряд ли будут вводиться. Собственно говоря, так и происходит», – отметил Путин.

Журналист Bloomberg отметил, что в октябре 2014 г. Путин утверждал, что добыча нефти рухнет в случае снижения цен. «Если мировые цены удержатся на уровне $80, то все производство рухнет, у основных нефтедобывающих стран тоже бюджет посчитан из расчета $80 с небольшим, под $90 за баррель», – приводило «РИА Новости» слова Путина.