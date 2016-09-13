«Т плюс» сотрудничает со следствием «в дежурном режиме»

«Т плюс» сотрудничает со следствием по делу о взятках в дежурном режиме, заявил ТАСС исполняющий обязанности гендиректора компании Андрей Вагнер. Свое назначение и. о. гендиректора он назвал естественным.

Днем ранее о готовности к конструктивному сотрудничеству со следствием официально заявила группа компаний «Ренова», в которую входит «Т плюс». «Специалистами группы подготовлен подробный аналитический материал, детально освещающий все аспекты деятельности компании "Т плюс" в 16 субъектах Российской Федерации и, в частности, в Республике Коми, в том числе ее взаимоотношения с федеральными, республиканскими и муниципальными властями», – говорилось в пресс-релизе компании.

Обыски в офисе «Реновы» в центре Москвы прошли 5 сентября. В «Ренове» тогда же указали, что следственные действия не имеют отношения к самой группе компаний и касаются только дочернего «Т плюса».

Гендиректор «Т плюса» Борис Вайнзихер и председатель совета директоров этой компании и совладелец «Реновы» Евгений Ольховик арестованы по обвинению в даче взяток бывшей администрации Республики Коми. По версии следствия, когда губернатором Коми был Вячеслав Гайзер, фигуранты дела дали чиновникам более 800 млн руб. взяток. Также по делу проходит объявленный в розыск бывший руководитель ЗАО «Комплексные энергетические системы» (КЭС) и до недавнего времени гендиректор «Вымпелкома» Михаил Слободин.