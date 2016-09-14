Налог на добавленный доход может быть принят до конца года – «Коммерсантъ»

Законопроект о переходе нефтяной отрасли на налог на добавленный доход (НДД) должен быть разработан Минфином к 1 октября и вступить в силу с 2017 г., пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол совещания вице-премьера Аркадия Дворковича. Фактически же применяться он начнет с 2018 г. следует из документа.

НДД должен заменить льготы по экспортной пошлине и НДПИ для новых нефтяных месторождений (гринфилды). Пилотные проекты по введению НДД будут проведены на старых месторождениях (браунфилдах), пользующихся льготами. Их масштаб не превысит 2% добычи (15 млн тонн в год). Фактически предлагаемый Минфином размен существующих льгот на НДД за счет послаблений на пилотных стадиях позволит отменить экспортную пошлину, которая будет переложена или в НДПИ, или в НДД. Допдоходы от этого могут составить 600 млрд руб., полагают собеседники издания.

Минфин настаивал на обязательном переходе на льготируемые гринфилды за исключением обладателей льготы по пошлине на 2016 г. Нефтяники требовали права выбора между НДД и льготой. По итогам совещания у Дворковича решено, что компании смогут выбирать в течение года с момента вступления в силу закона об НДД. Льготы по пошлине можно получать до начала 2017 г. В Минэнерго находится около 15 заявок, сообщает издание. Если пошлина будет отменена с 2018 г. компаниям придется перейти на НДД, иначе их льготы обнулятся.

Степень выработанности браунфилдов для пилотных проектов устанавливается в диапазоне 20-80%, Минфин предлагал начинать с 25%.

В проекте остаются спорные моменты. Так, речь идет о способе определения налоговой базы по НДД (по месторождению, как хотят нефтяники, или по лицензионному участку, как настаивает Минфин). По поручению Дворковича, вопрос будет проработан Минфином. Не определен и объем пилотов по браунфилдам. Минфин настаивает на 10 млн тонн, нефтяники - за 15 млн. Минфину поручено просчитать оба варианта. Вероятно, решение по этому вопросу будет приниматься в октябре.