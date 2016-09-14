«Газпром» получил от Анкары разрешение на морскую часть «Турецкого потока»

«Газпром» по дипломатическим каналам получил первое разрешение от Анкары на строительство морского участка газопровода «Турецкий поток». Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Разрешение получено в рамках подготовительных процедур по возобновлению проекта.

«Хотелось бы отметить оперативность и слаженность работы с турецкими партнерами на первом этапе реализации проекта «Турецкий поток», — приводятся в сообщении слова предправления «Газпрома» Алексея Миллера.

Неделей ранее российская компания получила от Турции «первые разрешения на реализацию «Турецкого потока», суть документов не уточнялась. В декабре 2011 г. Турция выдала «Газпрому» разрешение на строительство «Южного потока» в своих территориальных водах, 22 июня 2015 г. - разрешение на инженерные изыскания по проекту. Однако данные разрешения позднее были отозваны из-за ухудшения российско-турецких отношений.