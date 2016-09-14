Фигурантов «дела Гайзера» в четверг допросят по делу о взятках в «Т плюсе»

Следствие намерено допросить фигурантов «дела Гайзера» в качестве свидетелей по делу в отношении экс-руководителей «Т плюса» (входит в группу «Ренова»), обвиняемых во взяточничестве, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, статус допрошенных после намеченных следственных действий может измениться.

«Следствие попытается увязать "дело Гайзера" с "делом "Реновы". Фигуранты будут допрошены в качестве свидетелей, но статус может и измениться», - сказал источник.

Собеседник агентства не уточнил, кто именно из обвиняемых будет допрошен.