Алекперов: Инвестпрограмма «Лукойла» на 2017 год составит $7,5–8 млрд

Инвестиции «Лукойла» в 2017 г. могут составить примерно $7,5–8 млрд и около $100 млрд за десять лет, заявил в интервью «Коммерсанту» глава компании Вагит Алекперов. Он пояснил, что ежегодные инвестиции в $8–10 млрд позволяют компании «выполнять все свои обязательства» по дивидендам, налогам и зарплате с учетом индексации.

Бюджет «Лукойла» на 2016 и 2017 гг., по словам Алекперова, утвержден без привлечения заемных средств. При этом он не исключил возможность выпуска «длинных еврооблигаций» для более плавного прохождения пиков платежей по кредитам, которые приходятся на 2018–2019 гг. Тем не менее сейчас этот вопрос для компании не принципиален. Процент долга к основному капиталу компании составляет около 27%.

«Лукойл» намерен поддерживать объем добычи нефти на уровне 110–120 млн тонн условного топлива, сказал Алекперов. В России она должна стабилизироваться на уровне добычи 86–88 млн тонн в год. «Не хочу говорить об Ираке, там добыча колеблется: то 20 млн тонн, то 3 млн тонн от компенсации (инвестиций)», - пояснил он. Текущая добыча газа составляет 20 млрд куб. м., в среднесрочной перспективе – 24-30 млрд.

В бюджете «Лукойла» на 2017 г. средняя цена на нефть будет закладываться на уровне $40 за баррель, и курс доллара – 65 руб. «Плюс мы делаем так называемую прогнозную цену - $50 за баррель при цене рубля 62–63 за доллар... С 2018 г. мы ставим в прогнозы уже 50–60 долларов, и, с учетом инфляции, на ближайшие 3 года будет такая цена», - сообщил Алекперов.