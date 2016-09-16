Алекперову принадлежит около 25% акций «Лукойла»

Доля главы «Лукойла» в капитале компании составляет «около 25%», рассказал он в интервью «Коммерсанту». Ранее сообщалось, что 17 сентября связанная с ним компания Grindale Investments купила 50 000 акций «Лукойла» за $1,878 млн.

10 сентября «Лукойл» сообщал, что его 100%-ная «дочка» – Lukoil Investments Cyprus Ltd. - увеличила долю с 11,25 до 16,18%, конвертировав обмениваемые ноты. На конец 2014 г. менеджмента компании контролировал 34% ее акций. Самые крупные пакеты были у Алекперова (22,67%) и вице-президента Леонида Федуна (9,78%). С начала 2015 г. менеджеры скупили еще 0,27% акций. Вместе с квазиказначейским менеджмент консолидировал 50,45% компании.

Также Алекперов рассказал о зарегистрированной в августе 2016 г. компании «Резерв Инвест» с уставным капиталом 117 млрд руб. Ее акционерами яляются Алекперов и Федун. ««Резерв Инвест» — это капитал. Компания работает уже 25 лет на территории России. Это финансирование «Спартака», строительство стадиона для команды, это управление пакетами акций, которые у компании есть после продажи страхового бизнеса и банка», - пояснил глава «Лукойла». «Резерв Инвест» напрямую и косвенно владеет 19,9% ОАО «Открытие холдинг».