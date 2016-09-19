Встреча стран ОПЕК в Алжире может быть перенесена на 28 сентября

Неформальная встреча стран - экспортеров нефти ОПЕК в Алжире может состояться на день позже, чем планировалось, сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника. Вместо 27 сентября переговоры планируется провести 28-го. На встрече будет обсуждаться стабилизация нефтяных цен.

В Алжире 26-28 сентября состоится Международный энергетический форум. Инициатором переговоров стран ОПЕК стали Венесуэла, Эквадор и Кувейт. Саудовская Аравия, Ирак и Иран уже подтвердили свое участие.