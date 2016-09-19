Россельхознадзор проведет переговоры с Египтом, но оставит запрет на овощи и фрукты

Россельхознадзор и представители национальной организации Египта по защите и карантину растений Египта 26-27 сентября проведут в Москве переговоры по урегулированию ситуации, связанной с решением РФ запретить с 22 сентября поставки египетской плодоовощной продукции в Россию, сообщила замруководителя Россельхознадзора Юлия Швабаускене.

"Мы получили соответствующее предложение от египетских коллег, едет делегация на высоком экспертном уровне для решения вопросов недопущения на российский рынок опасной продукции", - сказала она.

Несмотря на это, отметила она, решение Россельхознадзора о введении с 22 сентября запрета остается в силе. «Мы посмотрим, какой комплекс мер они предложат для устранения выявленных недостатков, будем его оценивать», - заявила замруководителя службы. По ее словам, эта работа особенно актуальна перед сезоном активных поставок плодоовощной продукции, прежде всего цитрусовых, из Египта.

Россельхознадзор с 22 сентября вводит временные ограничения на ввоз из Египта овощей и фруктов из-за регулярного обнаружения в них карантинных объектов.

Источник в Россельхознадзоре сообщил, что на предстоящей в Москве встрече не планируется обсуждать вопросы, связанные с введением Египтом нормы по "нулевой спорынье", которая затронула и поставки российской пшеницы в эту африканскую страну. Ряд экспертов продовольственного рынка связал российский запрет с этим нововведением Египта. Однако официальный представитель Россельхознадзора Алексей Алексеенко ранее заявлял "Интерфаксу", что связи межу этими событиями нет, поскольку нарушения в поставках египетской плодоовощной продукции выявлялись и ранее.