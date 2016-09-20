Российские хоккеисты победили команду Северной Америки в матче Кубка мира

Сборная России по хоккею одержала победу над командой молодых звезд (до 23 лет) Северной Америки в матче второго тура группового этапа проходящего в Торонто Кубка мира, передает «Интерфакс». Встреча, завершившаяся со счетом 4:3 (0:1, 4:1, 0:1) в пользу россиян, прошла в ночь на 20 сентября по московскому времени.

В составе сборной России шайбы забросили Владислав Наместников, Никита Кучеров, Евгений Кузнецов и Владимир Тарасенко. Авторы шайб в составе сборной США – Остон Мэттьюс, Морган Райлли и Райан Ньюджент-Хопкинс. Команда Северной Америки после четвертой пропущенной шайбы поменяла вратаря: вместо Мэттью Мюррея на лед вышел Джон Гибсон.

В первом матче сборная России уступила Швеции – 1:2. Сейчас в активе россиян 2 очка (столько на этом турнире присуждается за выигрыш матча). По столько же баллов набрали Швеция и Северная Америка, у Финляндии очков пока нет.

С командой Финляндии сборная России сыграет 22 сентября в 22:00 по московскому времени.