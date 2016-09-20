Россия может собрать 113 млн тонн зерна в 2016 году – Минсельхоз

Россия может собрать 113 млн т зерна в 2016 г., заявил журналистам министр сельского хозяйства России Александр Ткачев, выступая на круглом столе «Российский агропромышленный комплекс: успехи на внутреннем рынке и стратегия продвижения экспорта».

Он не исключил, что урожай может составить 110–116 млн т.

Министр также подтвердил, что экспорт зерна в этом сельхозгоду (начался в июле) составит 35–40 млн т (33,9 млн т в прошлом сельхозгоду). «Мы открыли рынки стран Персидского залива, Китай, страны Юго-Восточной Азии», – отметил Ткачев.

Он также призвал не бояться рекордного урожая зерна в этом году. «Я уверен, что сможем разместить его весь», – сказал он.

В 2015 г. урожай зерна в России составил 104,8 млн т.

По словам министра, высокий урожай достигнут благодаря тому, что аграрии начали активно заниматься интенсивными технологиями, обновлением сельхозтехники, увеличили внесение удобрений. Ткачев подтвердил, что господдержка отрасли в 2017 г. сохранится на уровне этого года (215 млрд руб.).