«Роснефть» сменила руководство Ангарской нефтехимической компании после хищений

«Роснефть» назначила нового гендиректора дочерней Ангарской нефтехимической компании (АНХК). Эту должность занял Василий Захаров, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз компании. Агентство напоминает, что раньше в АНХК были выявлены крупные хищения дизельного топлива. Начальником управления экономической безопасности АНХК назначен Дмитрий Киричков, финансовым директором - Ольга Залуцкая, начальником правового управления - Юлия Кузьмина, заместителем генерального директора по персоналу и социальным программам - Александр Украинцев.

Прежний гендиректор этой компании Игорь Павлов был уволен в конце августа. СМИ связали его увольнение с хищениями. По информации «Дождя», отставка Павлова произошла после встречи с главным исполнительным директором «Роснефти» Игорем Сечиным. ТАСС сообщал, что Сечин приехал в АНХК без предупреждения 29 августа, на собрании с менеджментом он заявил о кражах дизельного топлива, тогда же был поднят вопрос об увольнении Павлова. Дизельное топливо высокого качества предположительно воровали через врезки на территории завода, «которые были сделаны с использованием высокотехнологичного оборудования», говорили источники ТАСС. По данным одного из них, с Ангарского НПЗ откачивали около 50 т нефтепродуктов в день. Инженер-конструктор ангарского завода рассказал «Дождю», что незаконные врезки находились на той территории АНХК, где не было установлено новое оборудование, которое исключает такую возможность из-за особой системы учета.

ТАСС сообщал, что трое подозреваемых были задержаны. Один из них оказался специалистом АНХК, хорошо знакомым с системой трубопроводов предприятия. На территории НПЗ ими было проведено около 700 м труб, соединяющих один из терминалов АНХК с нелегальной базой.

Другой источник ТАСС говорил, что «Роснефть» сама инициировала расследование хищений нефтепродуктов и вела работу совместно с правоохранительными органами Иркутской области.