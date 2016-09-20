«Трансаэро» полностью погасила долги по зарплате перед сотрудниками

«Трансаэро» полностью погасила задолженность по зарплате перед своими сотрудниками, сообщила авиакомпания.

«По состоянию на 1 сентября 2016 г., по данным ОАО "АК Трансаэро", у компании отсутствовала просроченная задолженность по заработной плате работников списочного и несписочного состава, включая внешних совместителей, а также уволенных работников», - говорится в сообщении компании.

Ранее «Трансаэро» погасила долги по зарплате перед своими бывшими сотрудниками, сокращенными 4 марта 2016 г. Сумма транзакций с ноября 2015 г. по июнь 2016 г. составила более 3,02 млрд. руб.