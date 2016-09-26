Шувалов не исключил проведения приватизации «Башнефти» до конца года

Первый вице-премьер Игорь Шувалов, говоря о вероятности приватизации госпакета акций «Башнефти» до конца года, заявил, что всё возможно, но решение пока не принято.

«Возможно, всё возможно, но решения окончательного нет. Мы будем докладывать президенту, и после окончательного доклада со всеми "за" и "против" будет принято решение, пока окончательного решения нет», - сказал он.

Правительство планировало уже в сентябре-октябре текущего года продать госпакет в 50,08% акций «Башнефти», который был оценен в 297-315 млрд руб. Однако затем было решено отложить эту сделку и сначала приватизировать пакет акций «Роснефти».