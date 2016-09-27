Путин не советует «выбрасывать» на рынок дополнительное зерно при низких ценах

Цены на зерно снизились, но в этих условиях не стоит спешить и «выбрасывать» на рынок дополнительные объемы, а наоборот, лучше «работать на сельхозпроизводителя для удержания нужного уровня цен», заявил президент Владимир Путин. Как передает ТАСС, он сказал это министру сельского хозяйства Александру Ткачеву. В отношении экспорта президент напомнил о необходимости учитывать ряд факторов. Кроме ценовой конъюнктуры это необходимость обеспечения «собственных интересов, собственных внутренних рынков - и для кормов, и для продовольственного обеспечения хлебом населения». «При всем растущем экспорте все-таки задача обеспечения самой России - это задача номер один», - подчеркнул он.

По скорректированному прогнозу Минсельхоза, урожай зерна в 2016 г. составит 110-115 млн т. Ткачев отметил, что пока убрано только 80% площадей и при хороших условиях урожай может достичь и 116 млн т.

«Хочу сказать, что такого урожая бояться не надо. Если брать мировую практику, в целом зерновой баланс строится следующим образом: благополучные страны - тонна на одного человека, то есть, по этим расчетам, нам нужно порядка 150 млн, у нас сегодня будет 115-116 млн т, а значит, нам есть, куда расти», - отметил министр. Он считает, что достичь урожая зерна в объеме 150 млн т Россия способна в течение десяти, максимум 15 лет. Такого объема будет достаточно и для удовлетворения внутреннего спроса, и для увеличения экспорта зерна, подчеркнул он.

Ранее министр сообщал журналистам, что урожай зерна в России по итогам 2016 г. может составить минимум 113 млн т.