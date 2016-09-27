«Роснефть» заявила о нормальных отношениях с руководством «Транснефти»

«Роснефть» связывают с компанией «Транснефть» нормальные рабочие отношения, говорится в сообщении «Роснефти».

«В связи с очередным вбросом компромата в отношении руководства компании «Транснефть», сопровождаемым спекуляциями на тему взаимоотношений между нашими компаниями, хотим официально заявить: продолжающиеся в ряде СМИ нападки на компании с госучастием - это целенаправленная кампания, имеющая политический подтекст», - говорится в заявлении компании.

Там же отмечается, что спекуляции о заинтересованности «Роснефти» в подобных публикациях – «часть этой провокационной кампании». «Роснефть» утверждает, что является партнером «Транснефти» по ряду важных проектов, а также поддерживает с компанией и ее руководством «нормальные рабочие отношения», основанные на конструктивном сотрудничестве в интересах акционеров обоих компаний и российской нефтяной отрасли.