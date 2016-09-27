Группа S7 покупает плавучий космодром «Морской старт»

Группа компаний S7 сообщила, что станет владельцем плавучего космодрома «Морской старт», купив его у группы Sea Launch.

«Коммерсантъ» в марте со ссылкой на источник, близкий к руководству Роскосмоса, сообщал: проект «Морской старт» купит совладелец S7 Владислав Филев. Это подтвердил «Ведомостям» человек, близкий к руководству S7. Филев видит коммерческий потенциал у этого проекта, сделка, которую предполагается финансировать в том числе за счет кредитов иностранных банков, могла быть закрыта еще в марте–апреле, но затянулась, в том числе из-за иска корпорации Boeing, говорил собеседник.