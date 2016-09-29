Большую часть выпуска евробондов РЖД на $500 млн выкупили иностранные инвесторы

Большую часть выпуска 4-летних евробондов ОАО «РЖД» на $500 млн приобрели иностранные инвесторы, покупатели из России приобрели 23% размещения, сообщил «Интерфаксу» руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ капитала» Андрей Соловьев.

«Среди иностранных инвесторов лидировали представители Великобритании - они приобрели 28% размещения, на инвесторов из РФ пришлось 23%, на инвесторов из континентальной Европы - 19%, американские инвесторы получили 16%, инвесторы из Азии - 12%», - сказал банкир.

РЖД в четверг разместили евробонды на $500 млн с доходностью 3,45% годовых. Организаторами размещения выступили «ВТБ капитал» и JP Morgan.

«Книга заявок на евробонды компании была переподписана более чем в 8 раз - спрос превысил $4 млрд. Это рекордная переподписка для РЖД, такой объем спроса позволил провести достаточно агрессивный прайсинг. Ориентир доходности в ходе сбора заявок снижался несколько раз, итоговая доходность выпуска составила 3,45%. Команда РЖД, безусловно, довольна такими результатами, так же как и мы», - сказал Соловьев. По словам банкира, в книге заявок было более 200 инвесторов.

РЖД не выходили на рынок евробондов с февраля 2014 г.