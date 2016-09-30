Турция вернула себе лидерство в осенних предпочтениях российских туристов

После возобновления чартерных перевозок в Турцию продажи сентябрьских туров в эту страну выросли в 10 раз в сравнении с августом и составили 41% от всех направлений. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на оценки сети «Горячие туры». Второе место по числу бронирований занимает Тунис — 34%, третье у Греции — 28%, четвертое у России — 27%.

В «Онлайнтур» Турция также лидирует по числу запросов — 30%, на 3 процентных пункта выше уровня сентября прошлого года. Второе по популярности место у клиентов агентства занимает Таиланд — 12%, на третьем – Тунис с 8,6%.

Мораторий на продажу туров в Турцию для российских туроператоров был введен в конце ноября 2015 г. на фоне кризиса в отношениях Москвы и Анкары после крушения в Сирии российского военного самолета Су-24. Запрет на продажу туров Москва сняла в конце июня, а в конце августа – и на чартерные перевозки, что снизило стоимость туров на 20-30%. Ограничения на туры в Египет сохраняются.

В сентябре-октябре Турцию посетят 150 000 человек, говорит исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. Это сравнимо с показателями всего прошлого года.