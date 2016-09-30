«Лукойл» готов участвовать в стабилизации цен на нефть

«Лукойл» готов стабилизировать добычу в России, если страна присоединится к соответствующим решениям ОПЕК. Как передает «Интерфакс», это заявил президент компании Вагит Алекперов. «Если мы хотим участвовать в этом процессе, то мы должны пойти на то, чтобы занять активную позицию, то мы должны так же, как они, стабилизировать наши объемы», - сказал он и добавил, что компания к этому готова.

Алекперов предположил, что решение может быть оформлено общим протоколом, который под эгидой Минэнерго подписали бы все компании и вышли бы на определенные объемы производства на определенную дату. Он предложил ждать следующего заседания ОПЕК в Вене, на котором будут определены квоты по каждой стране, и посмотреть, «как будут внутренние конфликты влиять» на решения. «Но это уже оптимистичное ожидание», - отметил он.