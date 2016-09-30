Минздрав против снижения цены на водку

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова выступила против снижения цены на водку. Она также не поддержала идею продавать алкоголь через интернет. «Мы против того, чтобы алкоголь продавался через интернет или чтобы цена бутылки снижалась», – сказала Скворцова в кулуарах инвестфорума в Сочи. Она отметила, что «у нас основной фактор, который определяет смертность трудоспособного населения, это злоупотребление алкоголем у молодых мужчин».

Ранее ФАС предложила ввести в оборот недорогую «народную» водку по 100 руб. за бутылку. Ее производители, в свою очередь, должны будут платить меньший акциз на алкоголь. Главная цель – увеличить легальный оборот крепкого алкоголя. При этом, по мнению ФАС, производство такой водки должно быть ограничено. Минфин не поддержал это предложение.