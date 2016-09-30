Россия найдет способы заморозить добычу нефти, если пойдет на соглашение с ОПЕК – Новак

Россия найдет способы заморозить добычу нефти в случае, если договорится об этом со странами ОПЕК. Об этом заявил в пятницу, 30 сентября, министр энергетики России Александр Новак в ходе инвестиционного форума в Сочи.

По словам министра, Россия продолжит вводить новые месторождения нефти даже при принятии решения о замораживании добычи. Он напомнил, что ввод новых месторождений позволяет компенсировать падение добычи на выработанных. «Это позволит поддерживать примерно на одном уровне добычу», - приводит слова министра «РИА Новости».

Новак отметил, что в решении задачи ОПЕК по сокращению добычи до 32,5-33 млн баррелей в сутки слишком много неизвестных. «Когда ОПЕК в течение октября-ноября путем рабочих групп, которые созданы у них внутри, выработает конкретные предложения, тогда мы сможем к ним отнестись. Сейчас мы можем только предполагать», - пояснил он.

На заседании в Алжире в конце сентября ОПЕК решила сократить добычу нефти с 33,2 млн баррелей в сутки до 32,5-33 млн баррелей в сутки. Детали и механизм сокращения предстоит проработать к следующей официальной встрече в ноябре, напоминает «Интерфакс».