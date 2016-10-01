Экспортная пошлина на нефть в России повышена на $11,9 до $91,9 за тонну

Экспортная пошлина на нефть в России, согласно данным Минэкономразвития, с 1 октября повышена на $11,9 до $91,9 за т.

В сентябре экспортная пошлина на нефть составляла $80 за т.

Льготная ставка пошлины на нефть Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения в связи с новой формулой расчета, принятой в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли, осталась на нулевом уровне (обнулилась с 1 февраля 2015 г.).

Пошлина на высоковязкую нефть с 1 октября повысилась до $11,1 с $9,5 в сентябре.

Ставка на тримеры и тетрамеры пропилена выросла до $5,9 с $5,2.

Пошлина на светлые нефтепродукты и масла с 1 октября составляет $36,7 за т (в сентябре - $32), на темные - $75,3 за т (в сентябре - $65,6).

Пошлина на экспорт товарного бензина увеличилась с 1 октября до $56 за т (в сентябре - $48,8), прямогонного (нафта) - до $65,2 за т ($56,8 за т).

Пошлина на сжиженный газ осталась на нулевом уровне, так как, в соответствии с формулой ее расчета, при цене СУГ ниже $490 за т пошлина обнуляется.

Пошлина на кокс повысилась до $5,9 с $5,2 за т.