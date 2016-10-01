Правительство отменяет пошлину на пшеницу на два года

Правительство России отменило экспортную пошлину на пшеницу минимум на два года, заявил в субботу, 1 октября, журналистам вице-премьер Аркадий Дворкович в кулуарах форума «Сочи-2016».

При этом он отметил, что правительство не собирается возобновлять пошлину. «Просто сами экспортеры просили дату установить, не знаю зачем. Я предлагал - бессрочно, но они сказали: "Нет, нам лучше определенность - что два года точно не будет"», - пояснил он.

Вместе с тем Дворкович добавил, что пошлина может быть введена вновь через два года, однако только в случае форс-мажора, который, по его словам, возможен в любой отрасли. "Но принципиально - у нас нет планов вводить пошлину в какой-либо перспективе", - подчеркнул он (цитаты по "Интерфаксу").

Постановление об обнулении пошлины до 1 июля 2018 г. было опубликовано на сайте кабмина 26 сентября. Она была введена с 1 июля 2015 г. Размер пошлины несколько раз менялся. С 1 октября 2015 г. пошлина составляла 50% от таможенной стоимости минус 6500 руб., но не менее 10 руб. за тонну.

В правительстве полагают, что обнуление пошлины позволит поддержать потенциал экспорта российского зерна, окажет положительный эффект на интенсификацию экспортных поставок пшеницы, обеспечит сбалансированность внутреннего продовольственного рынка и рыночную доходность для российских производителей зерна.