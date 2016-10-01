Цены на бензин в России не будут расти выше инфляции - Дворкович

Цены на бензин в России в 2016 и в 2017 г. не будут расти выше инфляции. Об этом заявил журналистам на Форуме «Сочи-2016» вице-премьер России Аркадий Дворкович, передает ТАСС.

Он также сообщил, что уровень налоговых изъятий у нефтяной отрасли не изменится в 2017 г.

«В любом случае решение принимает парламент, это закон, поэтому обсуждения еще будут, дискуссии будут. Но правительство будет вносить законопроект с изъятиями, которые уже были озвучены. Еще будет дискуссия по соотношению между разными налогами, частично НДПИ, частично акцизы, сейчас цифры конкретно не буду называть», - сказал Дворкович.

Он уточнил, что дополнительные налоговые изъятия в следующем году составят примерно 200 млрд руб., если сравнивать с базой 2015 г., и примерно 50 млрд руб., если сравнивать с текущим годом, отмечает «Интерфакс».