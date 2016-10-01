На форуме в Сочи заключено 215 соглашений на сумму 704 млрд рублей

Соглашения на сумму 704 млрд руб. заключены на полях международного инвестиционного форума в Сочи, заявил вице-премьер Дмитрий Козак.

«В форуме приняли участие более четырех тысяч участников из 43 стран мира, заключено 215 соглашений на общую сумму 704 млрд руб.», - сказал Козак журналистам.

Сочинский международный инвестиционный форум проходит с 29 сентября по 2 октября. В нем принимают участие более 700 руководителей российских и зарубежных компаний. Поступило более 800 заявок от СМИ из 32 стран мира. Всего в программе 27 различных мероприятий, основная тема форума - новое качество госуправления.