Переговоры с Белоруссией по газу пройдут в начале следующей недели

Переговоры по цене на газ с Белоруссией пройдут в начале недели. Об этом заявил журналистам вице-премьер России Аркадий Дворкович в кулуарах Международного инвестиционного форума в Сочи.

Он отметил, что о скидке речь не идёт. «Идет поиск приемлемых решений. О скидке не идёт речь», - сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Москва и Минск ведут переговоры о цене газа для белорусских потребителей. Ранее в субботу министр энергетики России Александр Новак сообщил, что долг Белоруссии за российский газ составляет $270-300 млн. Минск ранее заявляя о несправедливости контрактной цены в $132,77 за тысячу кубометров и долг не признавал. Россия настаивала, что до снятия разногласий оплата должна производиться по контрактной цене, напоминает «РИА Новости».