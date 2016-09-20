Лукашенко обвинил Россию в давлении на Белоруссию из-за цены на газ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в отношениях России и Белоруссии наметилось «слишком много проблем», он недоволен сложившейся ситуацией, передает БЕЛТА.

«Мы телепаемся, уже несколько месяцев не можем договориться по цене на газ. В связи с этим Россия снизила поставки нефти в Белоруссию. Мы это воспринимаем как давление на Белоруссию, но давления я не потерплю и белорусы тоже», - заявил Лукашенко в ходе встречи с госсекретарем Союзного государства Белоруссии и России Григорием Рапотой.

По словам белорусского президента, Москва и Минск должны определиться с глубиной интеграции на евразийском пространстве. Белоруссия не собирается «сворачивать интеграционные проекты».

Лукашенко также отметил, что некоторые поставки белорусских товаров в Россию блокируются, в частности продуктов питания, «которые ЕС закупает и готов закупать, но в России они почему-то некачественные». «Мы бьем по карманам олигархам от сельского хозяйства в России. Они давят на правительство… а правительство дает команду "фас" разного рода чиновникам от Россельхознадзора и так далее… Уже надоело, уже через край. Дальше так продолжаться не может», - сказал он.