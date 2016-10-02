«Транснефть» считает нарушением повышение Белоруссией тарифов

Внеплановое повышение тарифов на транзит российской нефти через Белоруссию является нарушением методики, предусмотренной межправсоглашением, заявили в пресс-службе АК «Транснефть». Речь идет о соглашении «О мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов», согласно которому для определения тарифов применяется методика, утвержденная уполномоченными органами государств.

Соглашение предусматривает внеплановый пересмотр тарифов, разъяснили в компании, но должны быть определенные условия. Пересмотр «может производиться при существенном изменении условий хозяйственной деятельности организаций трубопроводного транспорта Республики Беларусь, в случае наступления непредвиденных и неконтролируемых обстоятельств, влияющих на показатели производственно-финансовой деятельности организаций».

В пресс-службе заявили, что уже проинформировали Федеральную антимонопольную службу России о нарушениях со стороны Белоруссии.

Ранее стало известно, что Белоруссия увеличивает тарифы на транзит российской нефти по территории страны. Соответствующее постановление опубликовано на национальном правовом портале страны.