Белоруссия в полтора раза увеличила тарифы на транзит российской нефти

Белоруссия увеличивает тарифы на транзит российской нефти по территории страны. Соответствующее постановление опубликовано на национальном правовом портале страны. «Установить тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам открытых акционерных обществ "Гомельтранснефть Дружба" и "Полоцктранснефть Дружба", расположенным на территории Республики Беларусь, согласно приложению», – говорится в документе.

Стоимость транспортировки одной тонны нефти по направлению Унечка (Высокое) – Адамова Застава составит 400 руб. 98 коп. без учета НДС. По маршруту Унечка (Высокое) – Броды – 172 руб. 23 коп. за тонну. По пути Невель (Великие Луки) – Полоцк – 48 руб. 47 коп.