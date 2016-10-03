«Роснефть» может получить госпакет «Башнефти» без конкурса – «Коммерсантъ»

В правительстве обсуждается вариант продажи госпакета акций «Башнефти» (50,08% уставного капитала) без проведения торгов компании «Роснефть», пишет «Коммерсант». Это один из двух прорабатываемых сейчас в Белом доме вариантов. Он же, по мнению собеседников издания, наиболее вероятный. Бюджет должен получить от сделки около 325 млрд руб. Такую сумму кроме «Роснефти» способен заплатить еще «Лукойл», но ее глава Вагит Алекперов считает цену завышенной. «Татнефть», «Русснефть», РФПИ с партнерами, фонд «Энергия» Игоря Юсуфова, ННК, Антипинский НПЗ и малоизвестный «Татнефтегаз», также проявившие интерес к приватизации, всерьез не воспринимаются.

Другой вариант, который также рассматривается правительством, предполагает, что инвестконсультант «ВТБ Капитала» должен в недельный срок опросить претендентов на пакет – сколько они готовы заплатить за актив. Собеседники издания считают, что сделка по «Башнефти» может произойти в ближайшие недели или даже дни.

В минувшую пятницу первый вице-премьер Игорь Шувалов объявил о возобновлении приватизации «Башнефти», приостановленной в августе. Тогда фаворитом считался «Лукойл». Теперь расстановка сил изменилась.

Госпакет «Башнефти» повысит стоимость «Роснефти» - этот аргумента, по данным издания, глава последней Игорь Сечин приводил президенту Владимиру Путину в пользу сделки. Приватизация пакета «Роснефти» в этом случае рассматривается как следствие сделки по «Башнефти». Всего Белый дом, по словам Игоря Шувалова, хочет получить от продажи пакетов «Башнефти» и «Роснефти» более 1 трлн руб.