Проект постановления по приватизации «Башнефти» передан в правительство

Проект постановления о начале процедуры приватизации «Башнефти» передан в пятницу, 30 сентября, в аппарат правительства России. Об этом сообщил журналистам в субботу, 1 октября, первый вице-премьер России Игорь Шувалов в кулуарах Международного инвестиционного форума в Сочи.

Он не уточнил, подписаны ли документы премьером Дмитрием Медведевым.

В пятницу Шувалов сообщил, что правительство решило возобновить продажу «Башнефти», при этом правительство планирует продать весь госпакет компании. По словам Шувалова, форма продажи акций «Башнефти» будет определена в ближайшие дни. Также он сказал, что «Роснефть» допущена к покупке «Башнефти», напоминает «РИА Новости».

Глава республики Башкирия Рустэм Хамитов сообщил в интервью ТАСС, что «Башнефть» после приватизации, скорее всего, сохранится как самостоятельная структура. По его словам, основным претендентом на покупку пакета компании в настоящее время является «Роснефть». Кроме того, он добавил, что сохранил интерес к участию в сделке и «Лукойл».

При этом Хамитов заверил, что интересы Башкирии будут соблюдены в полном объеме в случае приватизации федерального пакета акций «Башнефти» крупной нефтяной компанией. Отвечая на вопрос журналистов, будут ли власти региона вновь обращаться в правительство с просьбой изменить сроки приватизации, он ответил: «Нет, мы не будем».

Бывший министр финансов России, руководитель совета фонда ЦСР Алексей Кудрин в субботу в Сочи выразил мнение, что сделки по приватизации «Башнефти» и «Роснефти» должны быть разнесены по времени как минимум на полгода. По его мнению, не так важно, будет ли это публичная продажа или продажа стратегическому инвестору, эти сделки в любом случае будут оказывать друг на друга влияние.

Стоимость госпакета акций «Башнефти» (50,08%) предварительно оценивается приблизительно в 297-315 млрд руб. Основными акционерами «Башнефти» являются Российская Федерация в лице Росимущества (50% плюс 1 акция) и Башкирия (25% плюс 1 акция). Правительство России планировало в сентябре-октябре текущего года продать госпакет компании, однако затем было решено отложить эту сделку и сначала приватизировать пакет в 19,5% акций «Роснефти».