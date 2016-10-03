Минэкономразвития сообщило о насыщении российского рынка сыра

На данный момент рынок сыра, который больше других оголился после введения Россией продовольственного эмбарго в 2014 г., насыщен, к такому выводу пришло Минэкономразвития.

В августе и сентябре в производстве сыров и сырных продуктов зафиксирована негативная динамика. В июле 2016 г. по сравнению с июлем 2015 г. выпуск данной продукции снизился на 2,1%. В предыдущие месяцы производство росло, говорится в мониторинге ведомства.

За 8 месяцев 2016 г. производство сыров выросло на 2,2%. Отрицательная динамика могла быть вызвана насыщением рынка, считают в Минэкономразвития. В документе отмечается, что за семь месяцев 2016 г. по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. импорт сыров и творога в России увеличился на 17,3%.