Венесуэла подтвердила участие России в переговорах ОПЕК в Стамбуле

Россия присоединится к переговорам стран ОПЕК в Стамбуле, заявил министр нефтяной промышленности Венесуэлы Эулохио дель Пино. Как передает ТАСС, он сказал это Bloomberg. По его данным, во встрече примут участие министры Саудовской Аравии, Алжира, Габона, Катара и ОАЭ, а также министр энергетики России Александр Новак. Они обсудят участие государств, не входящих в ОПЕК, в реализации достигнутой странами – членами картеля договоренности об ограничении добычи нефти.

Ранее министр энергетики Алжира Нуреддин Бутарфу заявил, что встреча стран – членов ОПЕК и представителей государств, не входящих в организацию, состоится в Стамбуле 8–13 октября. 28 сентября участники ОПЕК в Алжире предварительно договорились об ограничении добычи нефти на уровне 32,5–33 млн баррелей в сутки с исключением для трех стран.