В Госдуму внесен законопроект о госмонополии на производство спирта

Депутаты от фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект «О государственной монополии на производство и оборот этилового спирта». Он предполагает, что производство и оборот спирта в России смогут осуществлять лишь юридические лица с преобладающей долей государства в уставном капитале.

«Данные меры направлены, прежде всего, на сохранение жизни и здоровья граждан, являются инструментом недопущения суррогатного алкоголя на рынок и его повсеместного распространения», – говорится в пояснительной записке к документу.

Кроме того, введение государственной монополии на производство и оборот этилового спирта, по мнению авторов законопроекта, будет являться значимым источником для пополнения бюджета России.