Минэкономразвития рекомендовало продать госпакет «Башнефти» «Роснефти»

Министр экономического развития России Алексей Улюкаев сообщил, что ведомство подготовило проект распоряжения правительства о продаже 50,08% «Башнефти» компании «Роснефть». По его словам, «Роснефть» – единственная компания, которая сделала юридически обязывающее предложение по цене выше стоимости, определенной оценщиком.

Министр сообщил, что распоряжение должно выйти уже до 15 октября. По словам Улюкаева, синергетический эффект для «Роснефти» при покупке «Башнефти» составит 150-180 млрд руб. Сумма сделки будет в диапазоне 325-330 млрд руб. Если продажа состоится уже в этом месяце, то средства поступят в бюджет в этом году, отметил министр.

На минувшей неделе на сайте правительства была опубликована директива госпредставителям в совете директоров НК «Роснефть» относительно голосования по вопросу о покупке контрольного пакета «Башнефти». Директива утверждена первым вице-премьером Игорем Шуваловым.