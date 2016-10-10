Медведев поручил обеспечить приватизацию 19,5% акций «Роснефти» до конца года

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил обеспечить приватизацию 19,5% акций «Роснефти» до конца текущего года. Об этом он заявил, открывая встречу с вице-премьерами в понедельник, 10 октября, сообщает «Интерфакс».

Медведев подчеркнул, что продажа 19,5% акций «Роснефти» проводится для «исполнения решений по пополнению бюджета Российской Федерации, которое мы предполагали на этот год».

Глава кабмина также подписал распоряжение о продаже акций «Башнефти» за 329 млрд 690 млн руб. до 14 октября. Он отметил, что распоряжение по продаже акций компании касается доходов федерального бюджета. По его словам, агентам по сделке является акционерное общество «ВТБ капитал», передает ТАСС.

«Это наиболее крупные приватизационные следки последнего времени», - сказал премьер, говоря о продаже акций «Роснефти» и «Башнефти».

На минувшей неделе на сайте правительства была опубликована директива госпредставителям в совете директоров НК «Роснефть» относительно голосования по вопросу о покупке контрольного пакета «Башнефти». Директива утверждена первым вице-премьером Игорем Шуваловым.