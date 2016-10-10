Улюкаев счел возможной приватизацию в 2017 году Совкомфлота, ВТБ, «Алросы» и НМТП

Министр экономического развития России Алексей Улюкаев считает возможным выставить на продажу в 2017 г. пакеты акций ПАО «Совкомфлот», ВТБ, АК «Алроса», ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП) после продажи пакетов «Башнефти» и «Роснефти» в 2016 г.

«Это ВТБ - 10,9% закладываем. Это "Совкомфлот" (25% минус 1 акция), наверное, на 2017-й будет. НМТП закладываем 20%», - сказал он журналистам в понедельник в Стамбуле, комментируя вопрос, какие активы будет предлагать Минэкономразвития для продажи в 2017 г.

Отвечая на вопрос, будут ли предложены в следующем году к приватизации 8% «Алросы», Улюкаев сказал: «Мы предлагали такой вариант [в 2017 г. продать]. Будем предлагать дальше, а там посмотрим».